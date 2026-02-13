Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft kam es gestern Nachmittag in Weißensee im Landkreis Sömmerda. Gegen 16:00 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss der Unterkunft aus. Die alarmierten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weißensee, Sömmerda und Kindelbrück kamen daraufhin zum Einsatz. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde keiner der Bewohner verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Gegenwärtig laufen die kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung der Brandursache. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell