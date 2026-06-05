Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grabstein mit Axt und Meißel beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag mindestens einen Grabstein auf dem Hauptfriedhof mit einem Meißel und einer Axt beschädigt zu haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten den Verdächtigen noch in der Nähe des Grabes zur Rede. Unter Androhung der Ingewahrsamnahme erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis. Die Werkzeuge wurden sichergestellt, und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |erf

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