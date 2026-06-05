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POL-PDKL: Streit auf offener Straße: Fußgängerin und Autofahrer geraten aneinander
Kaiserslautern (ots)
Eine Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Donnersbergstraße. Ein 23 Jahre alter Autofahrer verletzte eine 58-Jährige leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Passantin gegen das Auto des Manns geschlagen haben, als dieser an einer Ampel hielt. Nachdem die 24-jährige Beifahrerin ausstieg, um die Frau zur Rede zu stellen, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Der 23-jährige Fahrer stieg ebenfalls aus und soll die Fußgängerin laut Zeugenaussagen gestoßen haben, wodurch sie zu Boden fiel. Die 58-Jährige klagte danach über Schmerzen. Eine ärztliche Versorgung lehnte sie ab. Der junge Autofahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. |kle
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