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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen auf der B48: 18 Fahrer zu schnell

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei führte am Donnerstagmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 48 zwischen Kaiserslautern-Mölschbach und dem Stüterhof durch. Innerhalb einer Stunde fielen 18 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Unter den Temposündern befanden sich auch drei Motorradfahrer. Einer von ihnen übernahm die Position des "Tages-Spitzenreiters". Bei erlaubten 40 km/h brachte er 74 Stundenkilometer auf den Tacho. Ihm droht eine Geldbuße von mindestens 200 Euro. Ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot kommen obendrauf. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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