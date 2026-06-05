POL-PDKL: Kontrollen auf der B48: 18 Fahrer zu schnell

Kaiserslautern (ots) - Auf einem Parkplatz am Kaiserbergring haben Vandalen in der Nacht zum Freitag ihr Unwesen getrieben. Abgesehen hatten sie es auf einen dort abgestellten Opel. Mit einem scharfen Gegenstand stachen sie in einen der Reifen und richteten Schaden in Höhe von etwa 150 Euro an. Die Sachbeschädigung fand zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 4 Uhr, statt. Wer hat in diesem Zeitraum etwas ...

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