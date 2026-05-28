PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrer nutzen den falschen Weg

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmittag sind "Am Sixmeisterwoog" Polizisten Beschwerden aus der Bevölkerung nachgegangen, dass der Wirtschaftsweg unberechtigt genutzt werde. Dabei kontrollierten die Beamten innerhalb einer halben Stunde sieben Verkehrsteilnehmer, allerdings war nur einer von ihnen berechtigt, dort zu fahren. Die restlichen sechs müssen mit Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Die Verkehrskontrollen werden fortgesetzt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 12:44

    POL-PDKL: 36-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag ist es in der Rummelstraße zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Ein 50-jährige Lkw-Fahrer wollte nach bisherigem Ermittlungsstand dort zu einem Supermarkt, als er den Opel eines 36-Jährigen streifte. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei erkannte bei der Unfallaufnahme Anzeichen, dass der Opelfahrer unter ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 12:23

    POL-PDKL: Herrenloser Roller gefunden - Polizei sucht Zeugen

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Mofa der Marke Piaggio ist auf dem Gelände einer Schule gefunden worden. Das schwarze Zweirad soll laut Zeugenaussage bereits seit ein paar Tagen dort stehen. Zuvor wurde es auf dem Parkplatz eines ehemaligen Hotels gesehen. Das an dem Roller angebrachte Kennzeichen stammt aus dem Jahr 2023 und wurde nicht für das Fahrzeug ausgegeben, so dass der Halter bislang ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 12:19

    POL-PDKL: 59-Jährige erleidet Panikattacke

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zeugen haben am Mittwochmittag die Polizei über eine hilflose Person in der Hauptstraße informiert. Eine 59-Jährige saß neben ihrem Auto auf dem Boden. Nach Angaben von Zeugen habe sie eine Panikattacke gehabt, könne nicht weiterfahren und benötige medizinische Hilfe. Der Rettungsdienst sei bereits auf dem Weg. Während sich die Beamten um die Frau kümmerten, bekamen sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren