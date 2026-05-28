POL-PDKL: Mehrere Fahrer nutzen den falschen Weg

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Mofa der Marke Piaggio ist auf dem Gelände einer Schule gefunden worden. Das schwarze Zweirad soll laut Zeugenaussage bereits seit ein paar Tagen dort stehen. Zuvor wurde es auf dem Parkplatz eines ehemaligen Hotels gesehen. Das an dem Roller angebrachte Kennzeichen stammt aus dem Jahr 2023 und wurde nicht für das Fahrzeug ausgegeben, so dass der Halter bislang ...

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