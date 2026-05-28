Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Mehrere Fahrer nutzen den falschen Weg
Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Am Mittwochmittag sind "Am Sixmeisterwoog" Polizisten Beschwerden aus der Bevölkerung nachgegangen, dass der Wirtschaftsweg unberechtigt genutzt werde. Dabei kontrollierten die Beamten innerhalb einer halben Stunde sieben Verkehrsteilnehmer, allerdings war nur einer von ihnen berechtigt, dort zu fahren. Die restlichen sechs müssen mit Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Die Verkehrskontrollen werden fortgesetzt. |laa
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