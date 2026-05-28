Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 36-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag ist es in der Rummelstraße zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen. Ein 50-jährige Lkw-Fahrer wollte nach bisherigem Ermittlungsstand dort zu einem Supermarkt, als er den Opel eines 36-Jährigen streifte. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei erkannte bei der Unfallaufnahme Anzeichen, dass der Opelfahrer unter Drogeneinfluss steht. Der 36-Jährige stimmte einem Koordinationstest zu, der den Verdacht erhärtete. Ein Urintest fiel ebenfalls positiv auf Amphetamine aus. Zudem stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher. Der Verdächtige wurde zur weiteren Behandlung zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. |laa

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