Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Spenden-Sammlerinnen gesehen?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die vergangene Woche in Otterbach eine Beobachtung gemacht haben. Gesucht werden Hinweise auf mehrere "Spenden-Sammlerinnen", die unter anderem im Bereich der Ziegelhütter Straße aufgefallen sind.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um drei oder vier weibliche Personen gehandelt haben, die teilweise medizinische Schutzmasken vor dem Gesicht trugen. Sie sollen mit einem silberfarbenen VW Passat unterwegs gewesen sein und wahllos Passanten angesprochen haben, um nach Spenden für Kinder zu fragen.

Zeugen, die von den Sammlerinnen angesprochen wurden, oder denen die Frauen anderweitig aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-11761 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell