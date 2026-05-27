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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Fahrer pöbelt herum

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der am Dienstagabend negativ aufgefallen ist. Zeugen hatten kurz vor halb 11 gemeldet, dass der Mann in der Altenwoogstraße Passanten anpöbele. Dazu der Hinweis: Auf dem Dach seines Autos stehe eine Flasche Wodka.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten den Mann mit seinem Pkw fahrend beobachten. Er wurde aufgefordert, seinen Wagen abzustellen. Beim anschließenden Gespräch waren deutlich die Alkoholfahne sowie die verwaschene Aussprache des 55-Jährigen wahrnehmbar.

Weil er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste der Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Diese wird Aufschluss über die genaue Alkoholkonzentration im Blut des 55-Jährigen geben. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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