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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 59-Jährige erleidet Panikattacke

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zeugen haben am Mittwochmittag die Polizei über eine hilflose Person in der Hauptstraße informiert. Eine 59-Jährige saß neben ihrem Auto auf dem Boden. Nach Angaben von Zeugen habe sie eine Panikattacke gehabt, könne nicht weiterfahren und benötige medizinische Hilfe. Der Rettungsdienst sei bereits auf dem Weg. Während sich die Beamten um die Frau kümmerten, bekamen sie den Verdacht, dass die Frau alkoholisiert ist. Die 59-Jährige stimmte einem Atemalkoholtest zu. Das Ergebnis: 2,48 Promille. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie auch eine Blutprobe abgeben musste. Gegen die Autofahrerin wird deshalb wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt. Sie musste ihren Führerschein und die Autoschlüssel vorläufig abgeben. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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