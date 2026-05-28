Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herrenloser Roller gefunden - Polizei sucht Zeugen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mofa der Marke Piaggio ist auf dem Gelände einer Schule gefunden worden. Das schwarze Zweirad soll laut Zeugenaussage bereits seit ein paar Tagen dort stehen. Zuvor wurde es auf dem Parkplatz eines ehemaligen Hotels gesehen. Das an dem Roller angebrachte Kennzeichen stammt aus dem Jahr 2023 und wurde nicht für das Fahrzeug ausgegeben, so dass der Halter bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer im Bereich der Straße "Am Mühlberg" etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

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