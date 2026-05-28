PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herrenloser Roller gefunden - Polizei sucht Zeugen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mofa der Marke Piaggio ist auf dem Gelände einer Schule gefunden worden. Das schwarze Zweirad soll laut Zeugenaussage bereits seit ein paar Tagen dort stehen. Zuvor wurde es auf dem Parkplatz eines ehemaligen Hotels gesehen. Das an dem Roller angebrachte Kennzeichen stammt aus dem Jahr 2023 und wurde nicht für das Fahrzeug ausgegeben, so dass der Halter bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer im Bereich der Straße "Am Mühlberg" etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 12:19

    POL-PDKL: 59-Jährige erleidet Panikattacke

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zeugen haben am Mittwochmittag die Polizei über eine hilflose Person in der Hauptstraße informiert. Eine 59-Jährige saß neben ihrem Auto auf dem Boden. Nach Angaben von Zeugen habe sie eine Panikattacke gehabt, könne nicht weiterfahren und benötige medizinische Hilfe. Der Rettungsdienst sei bereits auf dem Weg. Während sich die Beamten um die Frau kümmerten, bekamen sie den ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:41

    POL-PDKL: Wer hat die Spenden-Sammlerinnen gesehen?

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die vergangene Woche in Otterbach eine Beobachtung gemacht haben. Gesucht werden Hinweise auf mehrere "Spenden-Sammlerinnen", die unter anderem im Bereich der Ziegelhütter Straße aufgefallen sind. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um drei oder vier weibliche Personen gehandelt haben, die teilweise medizinische Schutzmasken vor dem ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:28

    POL-PDKL: Betrunkener Fahrer pöbelt herum

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der am Dienstagabend negativ aufgefallen ist. Zeugen hatten kurz vor halb 11 gemeldet, dass der Mann in der Altenwoogstraße Passanten anpöbele. Dazu der Hinweis: Auf dem Dach seines Autos stehe eine Flasche Wodka. Als die Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten den Mann mit seinem Pkw fahrend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren