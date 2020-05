Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Hausfriedensbruch-Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, betritt ein 29-jähriger Mann aus dem Bereich Winnweiler einen Einkaufsmarkt in Winnweiler, obwohl er dort Hausverbot hat. Den erforderlichen Mund/Nasenschutz trägt er nicht. Polizeibeamte der Polizei Rockenhausen können den Mann in der Nähe des Marktes antreffen und erteilen ihm einen Platzverweis für den Einkaufsmarkt. Der Angetrunkene erklärt daraufhin direkt, dass er dem Platzverweis nicht nachkommen werde und dass er im Anschluss erneut den Markt aufsuchen möchte. Da er keinerlei Ausweisdokumente mit sich führt, wird eine Personalienfeststellung / Überprüfung an seiner Wohnadresse durchgeführt. Nach den Maßnahmen bedroht er die Polizeibeamten mit einem Küchenmesser und leistet bei der dadurch erforderlichen Fesselung / Ingewahrsamnahme Widerstand. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde verblieb er bis zur Nüchternheit im polizeilichen Gewahrsam. |pirok

