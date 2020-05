Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Landstuhl (ots)

Am frühen Samstagmorgen gerät ein 28-jähriger Mann in der Luitpoldstraße in eine Verkehrskontrolle. Da bei dem VW Golf Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wird, ergibt der Alkoholtest einen Wert welcher die erlaubte Promillegrenze übersteigt. Auf der Wache ergibt ein gerichtsverwertbarer Test den Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wird dem Mann untersagt. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Diesbezüglich muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. |pilan

