Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bosenbach (ots)

Am gestrigen Freitag, den 15.05.2020 gegen 15:00 Uhr kam es in Bosenbach in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 27-jährige PKW-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah dabei den heranfahrenden 32-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem PKW. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. |pikus

