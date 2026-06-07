PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L482

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 gegen 19:20 Uhr, verlor ein 84-jähriger Fahrzeugführer aus Rodalben aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam der Fahrer des VW Caddy zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen geparkten Fiat. Anschließend krachte der Fahrer frontal in einen geparkten Mazda. Der verunfallte Fahrzeugführer blieb ersten Ermittlungen zu Folge unverletzt. Der VW Caddy erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Da sich im Rahmen der Unfallermittlungen Zweifel an der körperlichen Geeignetheit des Fahrers ergaben, wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Diese sind auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 12:10

    POL-PDPS: Außenspiegel an geparkten PKW abgefahren

    Hilst (ots) - Am gestrigen Samstag, den 06.06.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15 Uhr, wurde ein geparkter Opel Zafira in der Ringstraße in Hilst am linken Außenspiegel beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen möglicher Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 14:53

    POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Zweibrücker Straße kam es Freitagmittag zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen silbernen Skoda mit Pirmasenser Kennzeichen zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- und Ausparken gegen den geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Skoda wurde die hintere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren