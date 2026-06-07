Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L482

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 gegen 19:20 Uhr, verlor ein 84-jähriger Fahrzeugführer aus Rodalben aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam der Fahrer des VW Caddy zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen geparkten Fiat. Anschließend krachte der Fahrer frontal in einen geparkten Mazda. Der verunfallte Fahrzeugführer blieb ersten Ermittlungen zu Folge unverletzt. Der VW Caddy erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Da sich im Rahmen der Unfallermittlungen Zweifel an der körperlichen Geeignetheit des Fahrers ergaben, wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Diese sind auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. |pips

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