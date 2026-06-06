Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Zweibrücker Straße kam es Freitagmittag zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen silbernen Skoda mit Pirmasenser Kennzeichen zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz.

Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- und Ausparken gegen den geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Skoda wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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