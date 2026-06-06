Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wellensittich im Stadtgebiet aufgefunden

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Pirmasens (ots)

In der Hillstraße wurde am frühen Samstagabend ein Wellensittich von einer Bürgerin aufgefunden, der regungslos auf der Straße saß. Die Dame informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fingen das unverletzte Tier ein. Ob der Vogel sich in freier Wildbahn befand oder ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Die Taubenhilfe Pirmasens wurde informiert und betreut das Tier nun fachgerecht.|eml

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