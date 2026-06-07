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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an geparkten PKW abgefahren

Hilst (ots)

Am gestrigen Samstag, den 06.06.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15 Uhr, wurde ein geparkter Opel Zafira in der Ringstraße in Hilst am linken Außenspiegel beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen möglicher Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15199 zu richten. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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