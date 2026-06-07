POL-PDPS: Außenspiegel an geparkten PKW abgefahren

Pirmasens (ots) - Ein 52-jähriger Autofahrer kam am Freitagmittag in eine Arztpraxis in der Pettenkoferstraße und verlangte eine schnelle Behandlung. Er wurde zum Warten aufgefordert und durch die Mitarbeiter auf das bestehende Halteverbot vor der Praxis hingewiesen. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und beleidigte die Mitarbeiter. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits nicht mehr anzutreffen. Gegen ihn wurde ...

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