POL-PDPS: Außenspiegel an geparkten PKW abgefahren
Hilst (ots)
Am gestrigen Samstag, den 06.06.2026, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15 Uhr, wurde ein geparkter Opel Zafira in der Ringstraße in Hilst am linken Außenspiegel beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen möglicher Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15199 zu richten. |pips
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens
Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell