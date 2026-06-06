LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots) - Mittwochnachmittag verschaffte sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einem Wohnmobil in der Puschkinstraße in Suhl. Er durchwühlte das Wohnmobil, nahm etwas Bargeld und einen Geldbeutel mit und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Ebenfalls Mittwochnachmittag betrat der Mann unberechtigt ein Grundstück und fortfolgend ein Wohnhaus in der Straße "An der Hasel" in Suhl. Er durchsuchte im Inneren mehrere Räume und entwendete Bargeld, Bankkarten ...

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