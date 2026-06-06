LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Suhl (ots)
Am Mittwoch, den 03.06.2026 wurde gegen 19:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Mauerstrasse in Suhl ein schwarzer VW Golf beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens 0140031/2026 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell