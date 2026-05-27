Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Eschen - Nächtlicher Brand einer Gartenhütte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Am Mittwochmorgen, 27. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Plettenberg um 02:48 Uhr zu einem Kleinbrand in der Straße Unterm Saley alarmiert. Vor Ort brannte eine freistehende Gartenhütte. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz brachte das Feuer mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden, der Einsatz war nach rund 60 Minuten beendet. Im Einsatz war die Feuer- und Rettungswache.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell