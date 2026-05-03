Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Köbbinghauser Hammer - PKW löst Flächenbrand aus

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Plettenberg (ots)

Die Feuerwehr Plettenberg wurde in den frühen Morgenstunden gegen 02:33 Uhr zu einem Fläcnehbrand in die Dieselstraße alarmiert. Kurz nach der Alarmierung meldete die Kreisleitstelle, dass es sich möglicherweise um einen brennenden PKW handle. Bereits auf der Anfahrt war starker Flammenschein im Bereich der Dieselstraße wahrnehmbar. Die weitere Erkundung vor Ort ergab einen im Vollbrand stehenden PKW auf einer Wiesenfläche oberhalb der Firmengelände an der Dieselstraße. Der Brand hatte sich bereits auf die umliegende Vegetation ausgebreitet. Die Feuerwehr ging zur Brandbekämpfung mit zwei Atemschutztrupps mit C-Rohren vor. Da sich im weiteren Verlauf eine Person meldete und angab, dass sich möglicherweise noch eine verletzte Person im Umfeld der Einsatzstelle befand. Aus diesem Grund wurde eine umfangreiche Personensuche eingeleitet. Hierfür wurde die Drohneneinheit des DRK Plettenberg nachalarmiert, um mit der Drohne auch aus der Luft nach der vermissten Person zu suchen. Parallel suchten Trupps mit Wärmebildkameras vom Boden aus. Die intensive Suche blieb jedoch erfolglos. Da es sich bei der ersten Person vermeintlich um den Fahrer des PKW handelte, wurde dieser vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Einsatzstelle an die Polizei und die Untere Wasserbehörde des Märkischen Kreises übergeben. Der Einsatz wurde um 05:45 Uhr beendet. Nach circa eine Stunde forderte die Polizei nochmals Unterstützung bei der Bergung des PKW an. Dieser wurde mittels Seilwinde auf einen Feldweg gezogen. Im Einsatz waren neben der Feuer- und Rettungswache die Einheiten Stadtmitte, Holthausen, Eiringhausen und Oestertal.

Bereits am Vorabend wurde die Feuerwehr in die Lenbachstraße alarmiert. Hier brannten mehrere Papiercontainer.

Zur Brandursache und Schadenhöhe trifft die Feuerwehr in beiden Fällen keine Aussage.

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