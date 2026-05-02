Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Feuerwehr Plettenberg unterstützt Nachbarstadt bei Waldbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Gestern wurde gegen 19:25 Uhr der "Löschzug Überörtlich" der Feuerwehr Plettenberg zur Unterstützung bei einem großen Waldbrand in der Nachbarstadt Werdohl alarmiert. Der Löschzug, bestehend aus Teilen der Einheiten Satadtmitte, Eiringhausen und Ohle fuhren zunächst den Bereitstellugsraum in der Schulstraße an. Nach einer Lageeinweisung wurde der Löschzug eingesetzt, um die rechte Flanke zu sichern. Die umfangreichen Arbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Nachdem die Kräfte noch durch Einheiten der Malteser mit Essen und Getränken versorgt wurden, rückten sie gegen 02:30 Uhr wieder in dei Standorte ein und stellten im Anschluss noch die Einsatzbereitschaft wieder her. Neben dem Löschzug Überörtlich war auch der von Plettenberger Kräften besetzte ELW2 des Märkischen Kreises im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell