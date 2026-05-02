Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwerer Verkehrsunfall auf Allendorfer Straße

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Gestern wurde die Feuerwehr Plettenberg gegen 16:02 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die Allendorfer Straße L619 alarmiert. Ein Motorradfahrer hatte in Fahrtrichtung Sundern in einer Kurve kurz vor dem Wanderparkplatz Schlot vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender PKW konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer unter dem PKW eingeklemmt. Der PKW wurde im Rahmen einer Sofortrettung mittels hydraulischem Rettungsgerät angehoben und der Fahrer befreit. Der mitalarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die beiden Insassen des PKW blieben unverletzt und wurden noch an der Einsatzstelle von einem hinzugerufenen Notfallseelsorger betreut. Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme durch die Polizei im Anschluss blieb die L619 bis circa 20:15 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell