Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Oesterhammer - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

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Plettenberg (ots)

Gestern Abend gegen 20:30 wurde die Feuerwehr Plettenberg in die Straße "Am Oesterhammer" alarmiert. Hier war in der Küche im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die Bewohner der Wohnung bereits im Freien. Die Besitzerin gab an, das Feuer bereits selber gelöscht zu haben. Die Küche und die angrenzenden Räume wurden daraufhin durch einen Atemschutztrupp mit Wärmebildkameras kontrolliert und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Bewohner der Wohnung wurden vom Rettungsdienst betreut und zur Kontrolle ins Plettenberger Krankenhaus transportiert.

Zur Brandursache und Schadenhöhe erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

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