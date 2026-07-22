Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person - Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis und der Feuerwehr Bergisch Gladbach

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Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (22.07.) hat sich im Bergisch Gladbacher Stadtteil Herrenstrunden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden gegen 06:10 Uhr über einen Unfall auf der Kürtener Straße informiert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine 58-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Kleinwagen der Marke Toyota auf dem Hombacher Weg unterwegs und wollte nach links in die Kürtener Straße einbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der Marke VW einer 72-jährigen Bergisch Gladbacherin, die die Kürtener Straße aus Herrenstrunden in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach befahren hatte.

Ein weiterer Pkw, ebenfalls der Marke VW, an dessen Steuer ein 64-jähriger Fahrer aus Bergisch Gladbach in Richtung Kürten unterwegs war, kollidierte anschließend mit den beiden verunfallten Pkw.

Unmittelbar nach dem Unfall fuhr zufällig die Besatzung eines Krankentransportwagens am Unfallort vorbei, setzte den Notruf ab und leitete erste Maßnahmen zur Versorgung der Betroffenen ein.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwachen 1 und 2 der Feuerwehr Bergisch Gladbach, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), weitere Kräfte des Rettungsdienstes sowie den Rettungshubschrauber Christoph 3 aus Köln.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die 58-Jährige mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug und übergaben sie zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst.

Die Frau wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Schadenshöhe gibt es bislang keine Einschätzung.

Die Unfallstelle auf der Kürtener Straße war für rund drei Stunden voll gesperrt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützte das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg vor Ort bei der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (bw/es)

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