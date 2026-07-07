Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach unterstützt bei Waldbrand in Rösrath-Brand

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war am gestrigen Abend und in der Nacht mit Kräften beim Waldbrand im Stadtteil Brand der Stadt Rösrath im Einsatz.

Kräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach unterstützten unter anderem in der Informations- und Kommunikationsgruppe des Rheinisch-Bergischen Kreises. Darüber hinaus unterstützten die beiden Pressesprecher der Feuerwehr Bergisch Gladbach die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Rösrath bei der Medienarbeit vor Ort.

Auch der Waldbrandzug der Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde nach Rösrath alarmiert. Dieser setzt sich aus ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Bergisch Gladbach zusammen. Der Waldbrandzug übernahm in der Nacht die Ablösung der Rösrather Einsatzkräfte und stellte bis in die Morgenstunden die Brandwache auf den sicheren Waldwegen rund um das betroffene Gebiet sicher.

Geführt wurde der Waldbrandzug durch den diensthabenden Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Der diensthabende Leitungsdienst übernahm für die Dauer des Einsatzes die Einsatzleitung im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach.

Parallel zu dem überörtlichen Einsatz in Rösrath wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach um 0:32 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Stadtteil Herkenrath alarmiert. Dort brannte eine große Thuja-Hecke, die sich unmittelbar neben einem Gebäude befand. Durch den schnellen Einsatz der Kräfte des Löschzuges 8 - Herkenrath konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.

Die Kräfte des Löschzuges 8 befanden sich zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits am Feuerwehrhaus in Herkenrath und konnten daher umgehend zur Einsatzstelle ausrücken.

Zu Spitzenzeiten waren bis zu 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach im Einsatz.

Der Einsatz zeigt erneut die enge und verlässliche Zusammenarbeit der Feuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis. Gleichzeitig konnte der Grundschutz im Stadtgebiet Bergisch Gladbach durch die Einsatzleitung und die verfügbaren Einheiten jederzeit sichergestellt werden.

Weitere Informationen zum Waldbrand in Rösrath-Brand veröffentlicht die Feuerwehr Rösrath über ihr Presseportal unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/130257 (es)

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