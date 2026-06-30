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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 45-Jähriger wird Opfer von Love Scamming

Greifswald (ots)

Ein 45-jähriger Deutscher erstattete im Polizeihauptrevier Greifswald Anzeige, nachdem er offenbar Opfer eines sogenannten Love-Scamming-Betrugs geworden war.

Der Mann wollte über eine Dating-Plattform eine neue Partnerin kennenlernen. Die Kontaktaufnahme erfolgte über die Social-Media-Plattform TikTok. Dort geriet er an eine vermeintliche Managerin, die ihn an weitere angebliche Mitarbeiter verwies. Die weitere Kommunikation fand anschließend ausschließlich über den Messenger-Dienst Telegram statt.

Im Verlauf des Kontakts wurde der 45-Jährige wiederholt aufgefordert, verschiedene Gebühren zu entrichten. Zunächst handelte es sich um kleinere Geldbeträge, die sich im weiteren Verlauf erheblich steigerten. Nach Angaben des Geschädigten wurde ihm immer wieder vermittelt, dass an seiner Vertrauenswürdigkeit gezweifelt werde und deshalb weitere Zahlungen erforderlich seien. Insgesamt überwies der Mann rund 45.000 Euro.

Als der Geschädigte schließlich die Rückzahlung seines Geldes verlangte, wurde ihm mitgeteilt, dass er zunächst ein weiteres Konto eröffnen und nochmals 15.000 Euro einzahlen müsse. Erst danach solle ihm der gesamte Betrag ausgezahlt werden. Da der Mann über keine weiteren Ersparnisse verfügte und bei seiner Hausbank einen Kredit aufnehmen wollte, wurde der Betrugsverdacht erkannt. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche des Love Scammings. Betrüger bauen über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen gezielt Vertrauen zu ihren Opfern auf und nutzen die entstandene emotionale Bindung aus, um Geld zu erlangen. Häufig werden finanzielle Forderungen mit angeblichen Gebühren, Notlagen oder Versprechen hoher Auszahlungen begründet.

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Internetbekanntschaften frühzeitig 
     Geld oder finanzielle Unterstützung verlangen.
   - Leisten Sie keine Zahlungen an Personen, die Sie ausschließlich 
     online kennen.
   - Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen, wenn Sie 
     zu Geldzahlungen aufgefordert werden.
   - Wenden Sie sich im Zweifel frühzeitig an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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