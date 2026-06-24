Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Presseeinladung - Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt dritte Drehleiter in Dienst

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Bergisch Gladbach (ots)

Erstmalige Stationierung eines Hubrettungsfahrzeuges bei einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Pressetermin anlässlich der Indienststellung der dritten Drehleiter im Stadtgebiet ein.

Termin: Montag, 29. Juni 2026, 19:00 Uhr Ort: Feuerwehrhaus 10 - Refrath, Steinbreche 3, 51427 Bergisch Gladbach

Mit der Indienststellung der dritten Drehleiter setzt die Stadt Bergisch Gladbach eine zentrale Maßnahme des aktuellen Brandschutzbedarfsplans um. Ziel ist es, die Verfügbarkeit eines Hubrettungsfahrzeuges insbesondere im südöstlichen Stadtgebiet zu verbessern und die definierten Schutzziele für die Menschenrettung noch besser zu erreichen.

Erstmals in der Geschichte der Feuerwehr Bergisch Gladbach wird ein Hubrettungsfahrzeug dauerhaft bei einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr stationiert und durch ehrenamtliche Einsatzkräfte besetzt.

Die Stationierung der dritten Drehleiter wurde durch die jüngste Beschaffung von zwei neuen Hubrettungsfahrzeugen ermöglicht. Die bisherige Drehleiter der Feuer- und Rettungswache 1 aus dem Jahr 2022 wird künftig durch den Löschzug 10 - Refrath eingesetzt.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzuges 10 haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf diese neue Aufgabe vorbereitet und die erforderlichen Ausbildungen sowie Übungen absolviert.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:

- Marcel Kreutz, Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach - Thore Eggert, Stadtkämmerer und Feuerschutzdezernent - Leitender Branddirektor Jörg Köhler, Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach - Stadtbrandinspektor Frank Haag, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach - Brandoberinspektor Felix Vorndran, Löschzugführer Löschzug 10 - Refrath - Brandoberinspektor Christian Taiber, stellvertretender Löschzugführer Löschzug 10 - Refrath - Brandoberinspektor Marco Göttler, stellvertretender Löschzugführer Löschzug 10 - Refrath

Im Rahmen des Termins wird die Drehleiter vorgestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen sowie für Interviews mit den Verantwortlichen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. (es)

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