Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 4 - eine Person lebensgefährlich verletzt

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde ein überschlagener PKW sowie eine eingeklemmte Person gemeldet.

Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle umgehend die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 der Feuerwehr Bergisch Gladbach, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle kurz hinter der Anschlussstelle Bensberg in Fahrtrichtung Köln.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein überschlagener PKW im Graben neben der Fahrbahn vorgefunden. Eine schwer verletzte Person lag bereits außerhalb des Fahrzeugs und wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach aktuellem Stand besteht Lebensgefahr. Weitere Personen wurden nicht vorgefunden. Entgegen der ersten Meldung war keine Person im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle auf der Autobahn sowie die Sicherung des verunfallten Fahrzeugs. Der Patient wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus der Maximalversorgung nach Köln transportiert.

Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. (es)

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