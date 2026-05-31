Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Ammoniakaustritt in Nebengebäude des Evangelischen Krankenhauses - Feuerwehr Bergisch Gladbach im Gefahrstoffeinsatz

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde am heutigen Tag um 12:39 Uhr zu einem Gefahrstoffeinsatz im Bereich des Evangelischen Krankenhauses (EVK) in der Stadtmitte alarmiert. In einem Nebengebäude des Krankenhauses war in der Kühlungsanlage eines MRT eine unbestimmte Menge Ammoniak ausgetreten.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits geräumt. Das Krankenhaus selbst war von dem Ereignis nicht betroffen. Zu keinem Zeitpunkt bestand nach den Erkenntnissen der Feuerwehr eine Gefahr für Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende oder die Bevölkerung. Die Liegendanfahrt der Notaufnahme war während des Einsatzes vorübergehend nicht nutzbar.

Aufgrund der Giftigkeit des ausgetretenen Ammoniaks gingen Einsatzkräfte der Feuerwehr unter geeigneter Schutzkleidung zur Erkundung und Gefahrenabwehr vor. Die Einsatzleitung wurde durch den diensthabenden Leitungsdienst (A-Dienst) übernommen.

Im Verlauf des Einsatzes konnten im Bereich der MRT-Kühlungsanlage zwei Leckagen festgestellt werden. Gemeinsam mit einem Techniker des Betreibers wurden diese lokalisiert und erfolgreich geschlossen. Anschließend wurden umfangreiche Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Während des laufenden Einsatzes kam es zudem im Bereich der Stadtmitte zu einem medizinischen Notfall. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde der hauptamtliche Löschzug 2 eingesetzt, der den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherstellt. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr weiterhin aufrechtzuerhalten, wurde der Löschzug 5 (Schildgen) zur Besetzung der verwaisten Feuer- und Rettungswache 1 alarmiert.

Eine Person wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Die Einsatzstelle konnte am späten Nachmittag an den Betreiber übergeben werden.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bedankt sich ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Krankenhaus, insbesondere mit den Mitarbeitenden der Haustechnik, die die Maßnahmen der Feuerwehr während des gesamten Einsatzverlaufs engagiert unterstützt haben.

Im Einsatz waren die hauptamtlich besetzten Löschzüge 1 und 2, die Löschzüge 6 (Paffrath/Hand) und 7 (Stadtmitte) der Einsatzführungsdienst, der Einsatzleitungsdienst, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie im weiteren Einsatzverlauf der Löschzug 5 (Schildgen) zur Sicherstellung des Grundschutzes.(SiS)

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