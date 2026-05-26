Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2026 in Bergisch Gladbach-Paffrath // Rund 500 Jugendliche und Betreuende aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis treffen sich an der Paffrather Mühle

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Bergisch Gladbach (ots)

Einladung an die Medien

Der Feuerwehrverband Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. sowie die Feuerwehr Bergisch Gladbach laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur offiziellen Eröffnung des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers 2026 ein.

Termin:

Mittwoch, 03. Juni 2026 - 19:00 Uhr

Ort:

Paffrather Mühle 51469 Bergisch Gladbach-Paffrath

Im Rahmen der Lagereröffnung wird die Kreissparkasse Köln der Jugendfeuerwehr Bergisch Gladbach eine großzügige Spende übergeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Eindrücke vom Lagerbetrieb zu gewinnen sowie Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus Verband, Feuerwehr und Jugendfeuerwehr zu treffen.

Um formlose Anmeldung wird gebeten unter presse-feuerwehr@stadt-gl.de.

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Pressemitteilung

Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2026 in Bergisch Gladbach-Paffrath

Rund 500 Jugendliche und Betreuende aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis treffen sich an der Paffrather Mühle

Von Mittwoch, den 03. Juni bis Sonntag, den 07. Juni 2026 findet in Bergisch Gladbach-Paffrath das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager der Jugendfeuerwehren des Rheinisch-Bergischen Kreises statt. Veranstaltungsort ist das Gelände rund um die Paffrather Mühle.

Zu dem mehrtägigen Zeltlager werden rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Neben den Jugendfeuerwehren aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis nehmen auch Gruppen des Technischen Hilfswerks teil. Mit dabei sind die Jugendfeuerwehren aus Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Leverkusen, Odenthal, Overath, Rösrath und Wermelskirchen sowie das THW aus Bergisch Gladbach und Wermelskirchen.

Veranstaltet wird das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager vom Feuerwehrverband Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. gemeinsam mit der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Die offizielle Lagereröffnung findet am Mittwoch, den 03. Juni 2026 um 19:00 Uhr an der Paffrather Mühle statt.

Im Rahmen der Lagereröffnung wird die Kreissparkasse Köln der Jugendfeuerwehr Bergisch Gladbach eine großzügige Spende übergeben. Anlass ist unter anderem das 60-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr im Bereich der ehemaligen Stadt Bergisch Gladbach. Die Spende unterstützt die Jugendarbeit der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Ein Teil der Mittel fließt dabei auch in die Durchführung des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers.

Das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager ist die größte jährlich stattfindende Veranstaltung der Jugendfeuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis und findet jedes Jahr an wechselnden Orten im Kreisgebiet statt. In diesem Jahr darf die Feuerwehr Bergisch Gladbach Gastgeber der Veranstaltung sein.

Für viele Kinder und Jugendliche ist das gemeinsame Zeltlager seit Jahren das absolute Highlight im Kalender der Jugendfeuerwehren. Über mehrere Tage hinweg stehen nicht nur Feuerwehr und Ausbildung im Mittelpunkt, sondern vor allem Gemeinschaft, Freundschaften, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis mit Jugendlichen aus dem gesamten Kreisgebiet.

Ein besonderer Programmpunkt ist am Donnerstag ein Workshop zum früher regelmäßig stattfindenden Kreiswettbewerb in der Belkaw Arena. Nachdem der Wettbewerb seit 2019 nicht mehr durchgeführt wurde, sollen die Jugendlichen in diesem Jahr die einzelnen Disziplinen ohne Leistungsdruck kennenlernen und ausprobieren können. Dabei werden verschiedene feuerwehrtechnische und spielerische Aufgaben erklärt, beobachtet und anschließend selbst durchgeführt. Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln, voneinander zu lernen und gemeinsam Spaß an den Übungen zu haben.

Am Freitag steht eine Lagerolympiade im angrenzenden Wald auf dem Programm. Die Jugendlichen werden dabei bewusst in gemischte Teams eingeteilt, um neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Neben feuerwehrbezogenen Stationen stehen dabei vor allem Teamarbeit, Kommunikation und Zusammenhalt im Vordergrund.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am Samstag mit einem Wettbewerb, der sich an den Anforderungen der Deutschen Jugendfeuerwehr orientiert. Viele Gruppen haben sich über einen langen Zeitraum intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Die Jugendlichen treten dabei in verschiedenen feuerwehrtechnischen und sportlichen Disziplinen gegeneinander an. Dazu gehören unter anderem ein Löschangriff, eine Schnelligkeitsübung mit Feuerwehrschläuchen, ein Staffellauf sowie Kugelstoßen. Im Mittelpunkt stehen Teamarbeit, Disziplin und gemeinschaftliche Leistung.

Die große Siegerehrung findet am Samstag um 17:00 Uhr statt. Mit einer gemeinsamen Lagerverabschiedung endet das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager am Sonntagvormittag.

Der Feuerwehrverband Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. sowie die Feuerwehr Bergisch Gladbach freuen sich auf ein friedliches, gemeinschaftliches und erlebnisreiches Wochenende mit vielen engagierten jungen Menschen und bedanken sich bereits jetzt bei allen Unterstützenden, Helferinnen und Helfern sowie den beteiligten Organisationen für ihre Unterstützung. (es)

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