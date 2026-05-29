Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zimmerbrand greift auf Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses über

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde am Freitag, den 29.05.2026 um 00:11 Uhr zu einem gemeldeten Feuer im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Der Anrufende teilte der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises mit, dass bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen hätten.

Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle umgehend die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, den Löschzug 10 - Refrath, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie einen Rettungswagen zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Zimmer einer der beiden Dachgeschosswohnungen stand im Vollbrand. Die Flammen hatten sich bereits über den Spitzboden in den Dachstuhl ausgebreitet. Zudem war das Treppenhaus verraucht.

Die Erkundung ergab, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle betreut.

Das betroffene Objekt ist ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten.

Parallel zur Kontrolle des Gebäudes leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff ein. Zur Unterstützung der eingesetzten Kräfte und insbesondere zur Bereitstellung weiterer Atemschutzgeräteträger wurde zusätzlich der Löschzug 9 - Bensberg alarmiert.

Gegen 00:45 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Um weitere Glutnester im Dachbereich gezielt ablöschen zu können, musste die Dachhaut von außen teilweise geöffnet werden.

Alle Wohnungen im Gebäude sowie das angebaute Nachbargebäude wurden während des Einsatzes fortlaufend auf mögliche Schäden kontrolliert.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes im übrigen Stadtgebiet wurde zusätzlich der Löschzug 6 - Paffrath/Hand zur Besetzung der verwaisten Feuer- und Rettungswache 1 alarmiert.

Im Verlauf des Einsatzes wurde zudem die Unterstützungseinheit der Feuerwehr Bergisch Gladbach für die Einsatzstellenlogistik alarmiert. Diese übernahm die Aufnahme und den Transport der kontaminierten Gerätschaften sowie der eingesetzten Schutzausrüstung zurück zur Feuer- und Rettungswache 1.

Der Leitungsdienst (A-Dienst) koordinierte die rückwärtigen Arbeiten für Wachbesetzung und Logistik und übernahm die Funktion des zweiten Einsatzführungsdienstes.

Die Brandwohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Auch die weiteren Wohnungen des Hauses wurden durch Brandrauch im Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen. Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei das gesamte Gebäude.

Alle acht Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig um eine Unterkunft für die Nacht kümmern und kamen bei Bekannten oder Verwandten unter.

Gegen 3:30 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. (es)

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