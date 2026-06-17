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Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Presseeinladung - Jahresübung 2026 der Feuerwehr Bergisch Gladbach am 20.06.2026

FW-GL: Presseeinladung - Jahresübung 2026 der Feuerwehr Bergisch Gladbach am 20.06.2026
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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt die Medien herzlich zur großen Jahresübung 2026 ein.

Datum: Samstag, 20. Juni 2026

Uhrzeit: 13:30 Uhr Ort: Feuer- und Rettungswache 1, Paffrather Straße 175, 51465 Bergisch Gladbach

An der diesjährigen Jahresübung nehmen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule sowie eine Einheit des Technisches Hilfswerk Ortsverband Bergisch Gladbach teil.

Im gesamten Stadtgebiet werden verschiedene realitätsnahe Übungsszenarien vorbereitet, die von den teilnehmenden Einheiten abgearbeitet werden. Ziel der Jahresübung ist es, die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einheiten zu trainieren sowie Führungs-, Kommunikations- und Einsatzabläufe unter möglichst realistischen Bedingungen zu erproben.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich um 13:30 Uhr an der Feuer- und Rettungswache 1 einzufinden. Von dort aus werden die Medienvertreter zu ausgewählten Übungsstellen im Stadtgebiet begleitet. Vor Ort bestehen Möglichkeiten für Foto- und Videoaufnahmen sowie Hintergrundgespräche.

Als Ansprechpartner für die Medien steht zur Verfügung:

Stadtbrandinspektor Frank Haag

Stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Hinweis für Bürgerinnen und Bürger

Im Verlauf des Tages kann es im Stadtgebiet zu vermehrtem Fahrbetrieb von Feuerwehr- und THW-Fahrzeugen kommen. Die Übung erfolgt unter Beachtung der geltenden Verkehrsregeln. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Anmeldung

Eine formlose Anmeldung von Medienvertreterinnen und Medienvertretern wird erbeten an:

presse-feuerwehr@stadt-gl.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung. (es)

Rückfragen bitte an:

Stadt Bergisch Gladbach | Der Bürgermeister
Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst
Stabsstelle Kommunikation und Medien

Feuer- und Rettungswache 1
Paffrather Str. 175 | 51465 Bergisch Gladbach

Telefon: 02202 238-538 | E-Mail: presse-feuerwehr@stadt-gl.de
Internet: www.feuerwehr-gl.de

#EINSATZFÜRGL | social.feuerwehr-gl.de

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell

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