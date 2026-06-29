Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt dritte Drehleiter in Dienst

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Bergisch Gladbach (ots)

Verbesserte Schutzzielerreichung im südwestlichen Stadtgebiet - erstmals Hubrettungsfahrzeug bei einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr stationiert

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach hat eine dritte Drehleiter in Dienst gestellt. Das Fahrzeug ist am Feuerwehrhaus 10 in Refrath stationiert und wird künftig vom ehrenamtlichen Löschzug 10 - Refrath besetzt.

Mit der Indienststellung setzt die Stadt Bergisch Gladbach eine zentrale Maßnahme des aktuellen Brandschutzbedarfsplans um. Ziel ist es, die Verfügbarkeit eines Hubrettungsfahrzeuges insbesondere im südwestlichen Stadtgebiet zu verbessern und die definierten Schutzziele für die Menschenrettung zu erreichen.

Erstmals in der Geschichte der Feuerwehr Bergisch Gladbach wird damit ein Hubrettungsfahrzeug dauerhaft bei einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr stationiert und durch ehrenamtliche Einsatzkräfte besetzt.

Menschenrettung und zweiter Rettungsweg

Drehleitern gehören zu den wichtigsten Einsatzmitteln der Feuerwehr. Sie kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn Menschen aus höheren Stockwerken gerettet werden müssen und der reguläre Fluchtweg über Treppenräume nicht mehr genutzt werden kann.

Gerade bei Bränden sind Treppenräume häufig bereits nach kurzer Zeit durch Rauch unpassierbar. In diesen Situationen stellt die Drehleiter oftmals den einzigen sicheren Rettungsweg dar. Gleichzeitig unterstützt sie die Brandbekämpfung von außen und kommt bei zahlreichen technischen Hilfeleistungen zum Einsatz.

"Die Feuerwehr ist den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt verpflichtet, jederzeit den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Genau daran orientieren wir unsere Entscheidungen und unsere Weiterentwicklung. Die dritte Drehleiter ist deshalb weit mehr als ein zusätzliches Fahrzeug. Sie verbessert die Verfügbarkeit eines Hubrettungsfahrzeuges im südwestlichen Stadtgebiet deutlich und hilft uns, die im Brandschutzbedarfsplan definierten Schutzziele zu erreichen. Im Einsatzfall können wenige Minuten über Menschenleben entscheiden. Deshalb setzen wir die gemeinsam von Rat und Verwaltung beschlossenen Maßnahmen konsequent um und investieren kontinuierlich in eine leistungsfähige Feuerwehr zum Schutz der Menschen in unserer Stadt", erklärt Stadtbrandinspektor Frank Haag, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Die Vorhaltung einer dritten Drehleiter ist im aktuellen Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahr 2024 vorgesehen und wurde durch entsprechende politische Beschlüsse bestätigt.

Bislang standen im Stadtgebiet zwei Drehleitern an den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 zur Verfügung. Mit der zusätzlichen Stationierung eines Hubrettungsfahrzeuges in Refrath verbessert sich die Erreichbarkeit insbesondere für den südwestlichen Bereich des Stadtgebietes deutlich.

Die Angehörigen des Löschzuges 10 - Refrath wurden in den vergangenen Wochen intensiv auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Neben theoretischen Ausbildungsinhalten absolvierten die Einsatzkräfte zahlreiche praktische Übungen, um einen sicheren Einsatzbetrieb mit dem Fahrzeug zu gewährleisten.

Modernisierung und Neustrukturierung der Drehleiterflotte

Die Stationierung der dritten Drehleiter wurde durch die jüngste Beschaffung von zwei neuen Hubrettungsfahrzeugen ermöglicht. Die beiden neuen Drehleitern sind seit Kurzem an den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 im Einsatz.

Die bisherige Drehleiter der Feuer- und Rettungswache 1 aus dem Jahr 2022 wird künftig am Feuerwehrhaus 10 in Refrath eingesetzt. Die bisherige Drehleiter der Feuer- und Rettungswache 2 wird als Reserve- und Ausbildungsfahrzeug vorgehalten. Die bisherige Reserve-Drehleiter wird außer Dienst gestellt und veräußert.

Durch dieses Fahrzeugkonzept kann die im Brandschutzbedarfsplan vorgesehene dritte Drehleiter realisiert werden. Gleichzeitig wird die Fahrzeugflotte modernisiert und weiter standardisiert.

Die Beschaffung der beiden neuen Drehleitern wurde im Mai 2025 durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen. Die Entsorgungsbetriebe Bergisch Gladbach GmbH (EBGL) wurden mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragt. Gemeinsam mit der Abteilung Technik der Feuerwehr Bergisch Gladbach bereiteten die EBGL die europaweite Ausschreibung vor, führten das Vergabeverfahren durch und begleiteten den Bau der Fahrzeuge bis zur Auslieferung. Durch die enge Zusammenarbeit konnte sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge sowohl den einsatztaktischen Anforderungen der Feuerwehr als auch den Anforderungen an eine wirtschaftliche Beschaffung entsprechen.

Die neuen Fahrzeuge entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind baugleich ausgeführt. Dies vereinfacht Ausbildung, Wartung, Ersatzteilhaltung und Einsatzorganisation, erhöht die Betriebssicherheit und trägt zu einem wirtschaftlichen Betrieb der Fahrzeugflotte bei.

Investition in Sicherheit und Leistungsfähigkeit

Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgte auf Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse zur Sicherstellung eines leistungsfähigen Brandschutzes.

"Eine leistungsfähige Feuerwehr lebt von engagierten Menschen, moderner Technik und einer vorausschauenden Planung. Heute setzen wir gemeinsam eine wichtige Maßnahme unseres Brandschutzbedarfsplans um. Mein herzlicher Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften, die sich Tag für Tag für die Sicherheit der Menschen in Bergisch Gladbach einsetzen.", erklärt Bürgermeister Marcel Kreutz.

Insgesamt wurden rund zwei Millionen Euro in die beiden neuen Drehleitern investiert. Die Fahrzeuge sichern langfristig die Erfüllung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Anforderungen und schaffen zugleich die Voraussetzungen für die Stationierung einer dritten Drehleiter im Stadtgebiet.

Perspektivische Standortentwicklung

Der Standort in Refrath ist als Übergangslösung vorgesehen. Mit der geplanten neuen Feuer- und Rettungswache 2 im Bereich Frankenforst soll die Drehleiter nach Fertigstellung am Feuerwehrhaus 8 in Herkenrath stationiert werden. Auch diese Planung basiert auf den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.

Mit der Indienststellung der dritten Drehleiter setzt die Stadt Bergisch Gladbach eine weitere zentrale Maßnahme des Brandschutzbedarfsplans um. Sie verbessert die Voraussetzungen für eine schnelle und wirksame Menschenrettung und stärkt die Gefahrenabwehr im gesamten Stadtgebiet nachhaltig. (es)

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