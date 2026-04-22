Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3138 zwischen Nidda-Harb und Nidda-Ulfa

Gießen (ots)

Am Dienstag, 21. April 2026 ereignete sich gegen 22:47 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich Nidda. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die L3138 aus Richtung Harb in Richtung Ulfa. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Der 18-Jährige wurde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und konnte schwerst verletzt durch Ersthelfer aufgefunden und erst versorgt werden. Im Anschluss wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Gießen verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 03.20 Uhr aufgehoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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