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Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall auf der A46

FW-MK: Verkehrsunfall auf der A46
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Iserlohn (ots)

Über das automatische Notrufsystem zweier PKW sowie einen Notruf aus der Bevölkerung wurde heute morgen gegen 3:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen gemeldet. Kurz vor dem Parkplatz Heimberg soll ein PKW auf einen anderen aufgefahren sein und dabei auch ein Reh getroffen haben. Da initial nicht klar war, ob noch Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, wurde neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr auch die Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage - eingeklemmt war aber niemand. Zwei Patienten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend leichtverletzt in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr musste lediglich auslaufende Betriebsmittel beseitigen und unterstützte die Polizei anschließend bei der Fahrbahnreinigung.

Die Löschgruppe Bremke wurde an der Einsatzstelle nicht benötigt und stellte währenddessen den Grundschutz für das Iserlohner Stadtgebiet sicher. Gegen 4:30 Uhr waren alle Einheiten wieder an ihren Standorten - die Autobahn blieb noch einige Zeit teilweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Joel Remscheidt
Telefon: 02371 / 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

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