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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernreisezug

Ebringen (ots)

Ein wegen Bedrohung verurteilter Mann ist in einem aus der Schweiz kommenden Fernreisezug festgenommen worden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, musste er ins Gefängnis.

Am Samstagabend (20.06.2026) kontrollierte eine Streife des Zolls den rumänischen Staatsangehörigen zwischen Basel und Freiburg auf Höhe Ebringen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Bedrohung verurteilte ein deutsches Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, schrieb ihn die Justizbehörde zur Fahndung aus. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei den Gesuchten beim Zughalt am Freiburger Hauptbahnhof. Da er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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