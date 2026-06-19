PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Flucht vor Grenzkontrolle endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte kurze Zeit später fußläufig gefasst werden und verbüßt nun seine Haftstrafe.

Am Mittwochnachmittag (17.06.2026) versuchte der 32-Jährige, als Mitfahrer in einem in Frankreich zugelassenen Pkw, über die Palmrainbrücke in Weil am Rhein nach Deutschland einzureisen. Unweit der Kontrollstelle der Bundespolizei stieg er aus dem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig über eine Böschung. Die Einsatzkräfte stellten den kosovarischen Staatsangehörigen nach kurzer Verfolgung und überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann allen Grund zur Flucht hatte. Ein deutsches Gericht verurteilte ihn im vergangenen Jahr wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.579 Euro, die dieser jedoch nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitstrafe nicht antrat, schrieben ihn die Justizbehörden im Januar dieses Jahres zur Fahndung aus. Da er vor Ort die Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 11:46

    BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter im Fernreisebus festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Da ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 41-Jähriger die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, nahm die Bundespolizei den Mann fest. Jetzt verbüßt er seine mehrmonatige Haftstrafe. Am Samstagmittag (13.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den aus Lyon kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des ukrainischen Staatsangehörigen stellten ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:45

    BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei nahm einen durch Italien mit europäischem Haftbefehl gesuchten 28-Jährigen an der französischen Grenze fest. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagmittag (12.06.2026) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des in Rumänien wohnhaften Mannes ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:44

    BPOLI-WEIL: Auf dem Weg zum Autokauf: Elektroschocker sichergestellt

    Neuenburg am Rhein (ots) - Bei der Einreisekontrolle eines 39-Jährigen an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei ein verbotenes Elektroimpulsgerät sicher. Der Mann muss sich wegen des unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Am Samstagmittag (13.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren