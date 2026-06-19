Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Flucht vor Grenzkontrolle endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er konnte kurze Zeit später fußläufig gefasst werden und verbüßt nun seine Haftstrafe.

Am Mittwochnachmittag (17.06.2026) versuchte der 32-Jährige, als Mitfahrer in einem in Frankreich zugelassenen Pkw, über die Palmrainbrücke in Weil am Rhein nach Deutschland einzureisen. Unweit der Kontrollstelle der Bundespolizei stieg er aus dem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig über eine Böschung. Die Einsatzkräfte stellten den kosovarischen Staatsangehörigen nach kurzer Verfolgung und überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann allen Grund zur Flucht hatte. Ein deutsches Gericht verurteilte ihn im vergangenen Jahr wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.579 Euro, die dieser jedoch nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitstrafe nicht antrat, schrieben ihn die Justizbehörden im Januar dieses Jahres zur Fahndung aus. Da er vor Ort die Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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