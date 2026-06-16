Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter im Fernreisebus festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Da ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 41-Jähriger die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, nahm die Bundespolizei den Mann fest. Jetzt verbüßt er seine mehrmonatige Haftstrafe.

Am Samstagmittag (13.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den aus Lyon kommenden Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des ukrainischen Staatsangehörigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann zweimal durch eine Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war. Aufgrund des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verurteilte ein Gericht den Mann in den Jahren 2024 und 2025 zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erließ. Da er die ausstehenden Geldstrafen nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

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