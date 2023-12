Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Ausweise im Fernreisebus

Weil am Rhein (ots)

Zwei Männer aus Syrien sind beim Versuch, mit gefälschten Ausweisen nach Deutschland einzureisen, gescheitert.

Die beiden syrischen Staatsangehörigen befanden sich am frühen Mittwochmorgen, den 27. Dezember 2023 in einem Fernreisebus von Lyon nach Frankfurt am Main. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Busreisenden. Die von den 24 und 25 Jahre alten Männern mitgeführten tschechischen bzw. bulgarischen Reisepässe stellten sich als Fälschungen heraus. Die beiden mussten die Beamten zum Bundespolizeirevier Lörrach begleiten. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Da die Männer während der Anzeigenaufnahme ein Schutzersuchen äußerten, erfolgte die Weiterleitung an die zuständige Landeserstaufnahmestelle. Die vorgelegten Ausweise stellte die Bundespolizei als Beweismittel sicher.

