Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschtem Dokument

Weil am Rhein (ots)

Mit einem gefälschten, deutschen Personalausweis versuchte eine 30-Jähriger eine erlaubte Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel der Schwindel auf.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 30-Jährigen in der Nacht auf Montag (30.10.23) als Reisenden in einem aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Der Mann händigte dabei einen deutschen Personalausweis zur Kontrolle aus. Bei der Überprüfung des Dokuments stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Bei der Durchsuchung des türkischen Staatsangehörigen wurde ein türkischer Reisepass, eine türkische ID-Karte sowie eine abgelaufene, deutsche Aufenthaltsgestattung aufgefunden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Der gefälschte Personalausweis wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt. Die türkischen Dokumente wurden im Auftrag der zuständigen Ausländerbehörde sichergestellt. Aufgrund des noch laufenden Asylverfahrens wurde der 30-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

