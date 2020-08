Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Rabiate Reisende widersetzt sich Bundespolizei

Mannheim (ots)

Am gestrigen Dienstagabend wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof von einer Zugbegleiterin verständigt, um den Fahrtausschluss einer Person im ICE von Karlsruhe in Richtung Hannover durchzusetzen. Beim Halt des Zuges in Mannheim bemerkten die alarmierten Beamten bereits eine 41-jährige Französin welche lautstark und aggressiv andere Reisende anschrie. Die Dame soll die Zugbegleiterin zuvor beleidigt haben. Da die Frau den Zug nicht freiwillig verlassen wollte, wurde diese an den Armen aus dem Waggon geführt. Hierbei wehrte sich die 41-Jährige dermaßen heftig, dass sie auf dem Bahnsteig mit Handfesseln fixiert werden musste. Auf dem Weg zur Dienststelle ließ sie sich mehrfach fallen, um anschließend auf dem Boden liegend wild um sich zu treten. Daher musste sie in der Folge durch mehrere Bundespolizisten auf die Wache getragen werden. Die offensichtliche alkoholisierte 41-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab und weigerte sich nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen vehement die Dienststelle zu verlassen. Daher musste Sie abermals an den Armen aus der Dienststelle geführt werden bevor Sie ihren Weg fortsetzen konnte. Durch den Vorfall wurde weder die Dame noch die eingesetzten Beamten verletzt. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

