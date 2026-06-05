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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mann spricht Bundespolizei auf eigenen Haftbefehl an

Konstanz (ots)

Ein Mann offenbarte sich gegenüber der Bundespolizei. Seine Ehrlichkeit schützte ihn jedoch nicht vor der Strafe.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni sprach ein 58-jähriger polnischer Staatsangehöriger eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Konstanz an. Er gab an, dass gegen ihn möglicherweise noch ein offener Haftbefehl bestehe. Die Beamten prüften dies mit einem Datenabgleich und stellten tatsächlich eine offene Fahndungsnotiz der Staatsanwaltschaft Konstanz fest. Diese suchte den 58-Jährigen wegen einer noch ausstehenden Geldstrafe. 2024 verurteilte das Amtsgericht Donaueschingen den Mann wegen Sachbeschädigung mit einem Strafbefehl zu einer Geldstrafe. Er beglich die geforderte Geldsumme bislang nicht, weshalb er mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Auch jetzt konnte er die geforderte Summe nicht aufbringen. Nun muss er ersatzweise eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Beamten verbrachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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