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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bodensee-Airport Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bodensee-Airport einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem seine Mutter die Geldstrafe für ihn bezahlte, durfte er die Reise fortsetzen.

Am Dienstagnachmittag (2. Juni 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bodensee-Airport Friedrichshafen bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje einen mazedonischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Das Amtsgericht Donaueschingen hatte im Oktober 2025 einen Strafbefehl wegen Betruges gegen den 33-Jährigen erlassen, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte der Mann die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht bezahlen. Nach einem Telefonat mit seiner Mutter beglich diese die offene Strafe beim Polizeirevier Schwenningen und bewahrte ihren Sohn damit vor einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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