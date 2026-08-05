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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kind am Bahnhof belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Reutlingen (ots)

Am Montagnachmittag (03.08.2026) wurde eine 13-Jährige am Bahnhof Reutlingen von einem Unbekannten belästigt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die Geschädigte gegen 16:20 Uhr am Bahnhof Reutlingen auf und las am Bahnsteig 1 die Fahrplanauskunft. Hierbei soll sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger dem Mädchen von hinten genähert haben. Auch soll der Mann versucht haben, sie unsittlich zu berühren. Ein bislang unbekannter Reisender wurde offenbar auf die Situation aufmerksam und stellte sich zwischen die deutsche Staatsangehörige und den Unbekannten, welcher sich daraufhin entfernte.

Gegen 16:30 Uhr soll der Verdächtige eine Regionalbahn der Linie RB 63 bestiegen und mit dieser nach Tübingen gefahren sein.

Der Verdächtige wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alter und etwa 175 bis 180 cm großer Mann mit schwarzen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Er hatte offenbar einen arabischen Phänotyp und soll zur Tatzeit mit einer braunen Jacke, einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen dieses Sachverhalts, welcher erst am Folgetag zur Anzeige gebracht wurde, wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Zeugen und insbesondere der unbekannte Reisende werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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