Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffitisprayer festgenommen

Stuttgart (ots)

Am Montagvormittag (03.08.2026) konnten Beamte der Bundespolizei drei Graffitisprayer festnehmen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 09:45 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart auf die drei Tatverdächtigen aufmerksam und unterzog sie einer polizeilichen Kontrolle. Im Rahmen der Maßnahme konnten Erkenntnisse gewonnen werden, dass die Männer im Alter von 23, 25 und 27 Jahren zuvor möglicherweise eine S-Bahn mit Farbspraylack besprüht haben könnten. So hatten die französischen Staatsangehörigen unter anderem Farbanhaftungen an ihrer Kleidung und entsprechende Sprayerutensilien in ihrem Gepäck. Letztendlich erhärtete sich der Verdacht, dass die Männer zuvor zwei Wagen einer S-Bahn großflächig mit Farbspraylack besprüht hatten. Nach dem Abschluss aller erforderlicher Maßnahmen wurden die Personen auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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