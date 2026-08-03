Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende im Zug bespuckt

Karlsruhe / Stuttgart (ots)

Am Sonntagmittag (02.08.2026) wurde eine 22-Jährige in einem Regionalexpress bespuckt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Geschädigte gegen 13:30 Uhr von Karlsruhe-Durlach nach Stuttgart. Im Laufe der Fahrt soll eine 26-Jährige die deutschen Staatsangehörige mehrfach angespuckt haben. Zudem soll die Verdächtige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit die 22-Jährige angeschrien haben. Nach dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart meldete die Geschädigte den Sachverhalt einer Streife der Bundespolizei, welche die Verdächtige kurz darauf antraf und kontrollierte.

Da sich die 26-Jährige auch gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv zeigte, wurde ihr ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell