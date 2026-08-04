Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 42-Jährigen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte gegen 03:30 Uhr am Bahnsteig 16 des Hauptbahnhofs Stuttgart auf und unterhielt sich offenbar mit einem Bekannten, als sich der Tatverdächtige zu den Männern stellte und wohl um eine Zigarette bat. Der 42-Jährige soll dieser Bitte nicht nachgekommen sein, woraufhin sich der Verdächtige zunächst entfernte. Kurze Zeit später kehrte der Mann mutmaßlich auf den Bahnsteig zurück und fing offenbar an, den 42-Jährigen unvermittelt zu beleidigen und zu treten. Der deutsche Staatsangehörige soll hierdurch Schmerzen verspürt haben.

Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei noch am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und kontrolliert. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

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