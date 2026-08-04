PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 42-Jährigen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte gegen 03:30 Uhr am Bahnsteig 16 des Hauptbahnhofs Stuttgart auf und unterhielt sich offenbar mit einem Bekannten, als sich der Tatverdächtige zu den Männern stellte und wohl um eine Zigarette bat. Der 42-Jährige soll dieser Bitte nicht nachgekommen sein, woraufhin sich der Verdächtige zunächst entfernte. Kurze Zeit später kehrte der Mann mutmaßlich auf den Bahnsteig zurück und fing offenbar an, den 42-Jährigen unvermittelt zu beleidigen und zu treten. Der deutsche Staatsangehörige soll hierdurch Schmerzen verspürt haben.

Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei noch am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und kontrolliert. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 09:15

    BPOLI S: Graffitisprayer festgenommen

    Stuttgart (ots) - Am Montagvormittag (03.08.2026) konnten Beamte der Bundespolizei drei Graffitisprayer festnehmen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 09:45 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart auf die drei Tatverdächtigen aufmerksam und unterzog sie einer polizeilichen Kontrolle. Im Rahmen der Maßnahme konnten Erkenntnisse gewonnen werden, dass die Männer im Alter von 23, 25 und 27 ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:49

    BPOLI S: Reisende im Zug bespuckt

    Karlsruhe / Stuttgart (ots) - Am Sonntagmittag (02.08.2026) wurde eine 22-Jährige in einem Regionalexpress bespuckt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Geschädigte gegen 13:30 Uhr von Karlsruhe-Durlach nach Stuttgart. Im Laufe der Fahrt soll eine 26-Jährige die deutschen Staatsangehörige mehrfach angespuckt haben. Zudem soll die Verdächtige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit die 22-Jährige angeschrien haben. Nach dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:48

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperverletzung in Regionalbahn

    Esslingen (ots) - Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es in einer Regionalbahn zu einer Körperverletzung. Hierbei wurden eine 60-jährige Mutter und ihr 33-jähriger Sohn angegriffen. Auf dem Fahrtweg der Regionalbahn MEX 12 von Esslingen nach Wendlingen kam es gegen 15:30 Uhr offenbar zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Verdächtigen und dem Generationen-Duo. Hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren