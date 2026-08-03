Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperverletzung in Regionalbahn

Esslingen (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es in einer Regionalbahn zu einer Körperverletzung. Hierbei wurden eine 60-jährige Mutter und ihr 33-jähriger Sohn angegriffen.

Auf dem Fahrtweg der Regionalbahn MEX 12 von Esslingen nach Wendlingen kam es gegen 15:30 Uhr offenbar zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Verdächtigen und dem Generationen-Duo. Hierbei habe der Unbekannte mehrfach den 33-Jährigen mit seinem Rucksack angerempelt, woraufhin eine verbale Auseinandersetzung entstanden sei. Mutmaßlich habe der unbekannte Verdächtige den 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierbei offenbar dessen Brille beschädigt. Des Weiteren habe der Tatverdächtige ebenfalls die 60-jährige deutsche Staatsangehörige geschlagen und ihr auf den Fuß getreten. Beide Geschädigten blieben weitestgehend unverletzt, der 33-Jährige trug lediglich ein blaues Auge davon. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streife der Bundespolizei konnte der unbekannte Verdächtige fliehen. Eine Fahndung wurde eingeleitet, blieb jedoch ohne Erfolg.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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