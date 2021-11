Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnbetriebsunfall am Bahnhof Oppenweiler

Oppenweiler (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (04.11.2021) kollidierte ein in Richtung Stuttgart fahrender Regionalzug am Bahnhof Oppenweiler mit einem im Gleis liegenden Betonteil und wurde dadurch beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 22-jähriger Baggerführer die Schaufel seiner Baumaschine, im Rahmen von kurz vor dem Bahnhof Oppenweiler durchgeführten Bauarbeiten, in den Gleisbereich geschwenkt haben. Hierbei löste sich wohl das Betonteil, welches sich in der Schaufel des Baggers befunden hatte und fiel auf die Gleise. Ein aus Nürnberg kommender Regionalzug kollidierte daraufhin trotz eingeleiteter Schnellbremsung mit dem Hindernis und wurde hierbei beschädigt. Durch den Vorfall wurden weder die Insassen des Zuges, noch der 22-jährige ungarische Staatsangehörige verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei, sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnten alle Beteiligten vor Ort feststellen und entsprechende Spuren sichern. Aufgrund des Sachverhalts musste der Zugverkehr am Bahnhof Oppenweiler in der Zeit von 14:44 Uhr bis 17:41 Uhr ausgesetzt werden, wodurch es zu Verspätungen und Zugausfällen kam. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell