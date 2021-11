Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: Mann randaliert im Zug und greift Reisende an

Bad Friedrichshall / Heilbronn (ots)

Ein 40-Jähriger konnte am Samstag (30.10.2021) in Heilbronn vorläufig festgenommen werden, nachdem er im Zug um sich geschlagen und getreten sowie Reisende bedroht hatte. Gegen 11:00 Uhr soll der türkische Staatsangehörige im Regionalexpress von Würzburg in Richtung Stuttgart gefahren sein und die Zugbegleiterin im Anschluss an die Fahrkartenkontrolle so stark beleidigt und bedroht haben, dass diese vor dem Mann in den Führerstand floh. Aufgrund der hohen Aggressivität des 40-Jährigen schlug er unvermittelt zwei Reisende im Zug, bevor er am Bahnhof Friedrichshall durch weitere Fahrgäste aus dem Zug verbracht werden konnte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stieg der Mann wohl in den nächsten Zug in Richtung Heilbronn. Bei Ankunft am Heilbronner Bahnhof konnte der 40-Jährige jedoch schließlich durch eine Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Der 40-Jährige wurde aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität und dem damit verbundenen psychischen Ausnahmezustand in eine Spezialklinik verbracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Bisherigen Informationen zufolge wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Insbesondere die Geschädigten, die Fahrgäste, welchen den Mann aus dem Zug verbracht haben, aber auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +497131 8882600 zu melden.

